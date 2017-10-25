Гладилин: «Без Джикии у „Спартака“ проблемы в обороне»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу команды над нальчикским «Спартаком» (5:2) в 1/8 финала Кубка России.

«Было ожидаемо, что „Спартак“ выиграет с крупным счетом. Играли чемпион страны и клуб из второй лиги. В первом тайме команда из Нальчика очень хорошо выглядела. Они выбили из Кубка „Динамо“. Я сначала думал, что это сенсация. Но „Спартак-Нальчик“ — приличная команда, хорошо настроилась. У них была великолепная мотивация — сыграть на стадионе чемпиона страны. Вели в счете, могли еще забить.

Видимо, в перерыве Каррера почувствовал, что игра идет неправильно, и его игроки включились. При скользком счете 3:2 пришлось выпускать все основные силы. В этом заслуга „Спартака-Нальчик“, они заставили играть хозяев в полную силу.

Перед игрой с „Севильей“ это очень хорошая проверка. Мне понравился „Спартак“ в атаке, а в обороне… Без Джикии у них проблемы. Играют с грубыми ошибками, пропустили два с игры и могли еще пять пропустить. Это много. Вратарь не виноват, Максименко отстоял хорошо.

Петковичу и Давыдову следовало бы сыграть ярче в этом матче. Раз дается шанс, надо его использовать. Они уже не мальчики, а зрелые футболисты. Должны себя показывать, если претендуют на место в основном составе. Например, Мельгарехо выпускают на замену, и вот он уже какую игру подряд забивает и выручает команду. Вот так надо цепляться за игру. У них это пока не получается, характера не хватает. Давыдову надо самому в себе разобраться. Он оснащен, все умеет и в штангу пробил, но этого мало. В матче с командой из второй лиги он должен показать уровень своей игры».

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