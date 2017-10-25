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Гладилин: «Без Джикии у „Спартака“ проблемы в обороне»

сегодня, 23:00
СпартакСпартак5 : 2Спартак-НальчикСпартак-НальчикМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал победу команды над нальчикским «Спартаком» (5:2) в 1/8 финала Кубка России.

«Было ожидаемо, что „Спартак“ выиграет с крупным счетом. Играли чемпион страны и клуб из второй лиги. В первом тайме команда из Нальчика очень хорошо выглядела. Они выбили из Кубка „Динамо“. Я сначала думал, что это сенсация. Но „Спартак-Нальчик“ — приличная команда, хорошо настроилась. У них была великолепная мотивация — сыграть на стадионе чемпиона страны. Вели в счете, могли еще забить.

Видимо, в перерыве Каррера почувствовал, что игра идет неправильно, и его игроки включились. При скользком счете 3:2 пришлось выпускать все основные силы. В этом заслуга „Спартака-Нальчик“, они заставили играть хозяев в полную силу.

Перед игрой с „Севильей“ это очень хорошая проверка. Мне понравился „Спартак“ в атаке, а в обороне… Без Джикии у них проблемы. Играют с грубыми ошибками, пропустили два с игры и могли еще пять пропустить. Это много. Вратарь не виноват, Максименко отстоял хорошо.

Петковичу и Давыдову следовало бы сыграть ярче в этом матче. Раз дается шанс, надо его использовать. Они уже не мальчики, а зрелые футболисты. Должны себя показывать, если претендуют на место в основном составе. Например, Мельгарехо выпускают на замену, и вот он уже какую игру подряд забивает и выручает команду. Вот так надо цепляться за игру. У них это пока не получается, характера не хватает. Давыдову надо самому в себе разобраться. Он оснащен, все умеет и в штангу пробил, но этого мало. В матче с командой из второй лиги он должен показать уровень своей игры».

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Все комментарии
Крейсер
сегодня в 23:59
Мельгарехо радует последнее время.
Роша нравится тем, что пытается идти в обводку и работает на скорости.
Джикия точно становится незаменимым. Прям как Зобнин.
Ещенко до травмы был в полном порядке.
Жаль только, что у Комбарова за спиной никто не сидит. Тигиев очень пригодился бы. Дима иногда тупит.
Крейсер ответил RDeanW
сегодня в 23:56
RDeanW:
если покопаться в цифрах, то он один из лидеров по таким показателям, как дриблинг, заработанные штрафные и ключевые передачи. этакий "атакующий полузащитник" или даже "свободный художник", как порой говорят. передвигается по всей половине поля соперника и ищет момент. зе луиша ему катастрофически не хватает, чтобы было на кого спихнуть обязанности бомбардира. хотя зе тоже такой же)))
Да, Зе Луиш тоже не часто забивает, но в подыгрыше хорош. Потолкаться в штрафной и сделать скидку под удар - его хлеб.
Пора бы ему уже возвращаться.
RDeanW ответил Крейсер
сегодня в 23:53
Крейсер:
Глядя на статистику, у Луиса не всё так хреново как кажется со стороны. Только забивает очень мало. А Роше, действительно, мог бы отдать. Был бы гол.
если покопаться в цифрах, то он один из лидеров по таким показателям, как дриблинг, заработанные штрафные и ключевые передачи. этакий "атакующий полузащитник" или даже "свободный художник", как порой говорят. передвигается по всей половине поля соперника и ищет момент. зе луиша ему катастрофически не хватает, чтобы было на кого спихнуть обязанности бомбардира. хотя зе тоже такой же)))
Крейсер ответил RDeanW
сегодня в 23:49
RDeanW:
ну с прямыми обязанностями "форварда" он не справляется, это да. но его функция на поле сильно отличается от роли "наконечника". он зачастую опускается чуть ли не в опорную зону и там получает мячи и распоряжается ими. он все же игрок подыгрыша больше. в этом он куда успешнее. правда, когда дело доходит до игры в штрафной, становится жутким жадиной и губит своими плохими ударами кучу атак. вот сегодня тоже мог спокойно катить роше на пустые, но решил сам пробить прямо в кипера. благо, атака все равно голом закончилась. вот так оценивает его игру один портал, который подсчитывает каждое действие футболиста. думаю, не ошибаются
Глядя на статистику, у Луиса не всё так хреново как кажется со стороны.
Только забивает очень мало.
А Роше, действительно, мог бы отдать. Был бы гол.
RDeanW ответил Крейсер
сегодня в 23:45
Крейсер:
Согласен по всем игрокам, кроме Луиса Адриано. Играет постоянно, а польза минимальная. ЗеЛуиш был гораздо полезней. Не скажу, что Адриано "не вписался". Просто польза команде от его присутствия на поле, мизерная.
ну с прямыми обязанностями "форварда" он не справляется, это да. но его функция на поле сильно отличается от роли "наконечника". он зачастую опускается чуть ли не в опорную зону и там получает мячи и распоряжается ими. он все же игрок подыгрыша больше. в этом он куда успешнее. правда, когда дело доходит до игры в штрафной, становится жутким жадиной и губит своими плохими ударами кучу атак. вот сегодня тоже мог спокойно катить роше на пустые, но решил сам пробить прямо в кипера. благо, атака все равно голом закончилась. вот так оценивает его игру один портал, который подсчитывает каждое действие футболиста. думаю, не ошибаются

Крейсер ответил RDeanW
сегодня в 23:37
RDeanW:
зимой купили селихова, джикию, адриано и самедова. все игроки идеально вписались в команду. а потрачено на них было всего 10 млн (и это, по-моему, даже завышенные цифры). ведь можно же усилить команду точечно, при этом не бросаясь деньгами. летом, конечно, был полный провал...
Согласен по всем игрокам, кроме Луиса Адриано.
Играет постоянно, а польза минимальная.
ЗеЛуиш был гораздо полезней.
Не скажу, что Адриано "не вписался". Просто польза команде от его присутствия на поле, мизерная.
Алексей Буренин
сегодня в 23:37
Нервишки Нальчик Спартаку потрепал
Некит_Зенит
сегодня в 23:26
Гладилин: «Без точки G у „Спартака“ проблемы в обороне»
RDeanW
сегодня в 23:06
зимой купили селихова, джикию, адриано и самедова. все игроки идеально вписались в команду. а потрачено на них было всего 10 млн (и это, по-моему, даже завышенные цифры). ведь можно же усилить команду точечно, при этом не бросаясь деньгами. летом, конечно, был полный провал...
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