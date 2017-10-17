Игнатьев: «У „Торпедо“ нет финансовых проблем»

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что московский клуб не испытывает финансовых проблем.



«Финансовых проблем нет, но мы не шикуем. Зарплата и премиальные за победные матчи выплачиваются, во все поездки ездим на свои деньги, все необходимое для тренировок у нас есть. Клуб соответствует финансовым требованиям чемпионата России. Какое будет финансирование после смены руководства мне неизвестно. Как и то, какие задачи будут ставиться перед командой».



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