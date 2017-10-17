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Лига чемпионов 2017/2018, 3 тур
21:45 сегодня Спартак М -:- Севилья
21:45 сегодня Марибор -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Наполи
21:45 сегодня Фейеноорд -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Монако -:- Бешикташ
21:45 сегодня РБ Лейпциг -:- Порту
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Боруссия Д
21:45 сегодня Реал -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 3 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Севилья (до 19)
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Игнатьев: «У „Торпедо“ нет финансовых проблем»

сегодня, 12:05

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев заявил, что московский клуб не испытывает финансовых проблем. 

«Финансовых проблем нет, но мы не шикуем. Зарплата и премиальные за победные матчи выплачиваются, во все поездки ездим на свои деньги, все необходимое для тренировок у нас есть. Клуб соответствует финансовым требованиям чемпионата России. Какое будет финансирование после смены руководства мне неизвестно. Как и то, какие задачи будут ставиться перед командой».
 

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Leha-ha50
сегодня в 12:09
Боря , шел бы ты отдыхать. Дай людям возможность возродить легендарный клуб.
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