Кокорин: «За 10 дней на сборах вместе с Дзюбой чуть-чуть устаёшь»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал о своих отношениях с форвардом команды Артемом Дзюбой.

«Мы с Дзюбой хорошие друзья. Про него пишут много нелепого, но Артем очень хороший парень. Луческу хотел, чтобы игроки „Зенита“ жили по двое, а не по одному, как обычно. Это было сделано, чтобы игроки больше общались между собой. Это нас сплотило, мы сдружились.

Артем владеет массой информации, которую ты даже не знаешь. Он любит поговорить. В каких-то моментах это хорошо. Это даже прекрасно, когда только приезжаешь на сборы, еще не уставший. Но прожив с ним дней 10-11 на сборах, чуть-чуть устаешь», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».

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