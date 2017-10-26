«Вест Бромвич» потерял Доусона на 2 месяца

Правый защитник «Вест Бромвича» Крейг Доусон пропустит до двух месяцев из-за травмы колена. Повреждение футболист получил в матче 9-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1).

Изначально были опасения, что у Доусона разрыв крестообразных связок, однако у игрока повреждение капсулы коленного сустава, не требующее операции.

Доусон до своей травмы выходил в основе «дроздов» на все матчи клуба в текущем сезоне. Контракт 27-летнего игрока рассчитан до 2020 года.

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