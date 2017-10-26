Бубнов: «„Локомотив“ сыграннее и опытнее „Зенита“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил перед матчем 15-го тура РФПЛ «Зенит» - «Локомотив».

«У „Локомотива“ будет проблема, поскольку Тарасов получил четвёртую жёлтую карточку. Рушится пара опорников, которая цементирует оборону и дирижирует атаками. Будет интересно посмотреть, как команда перестроится. „Локомотив“ постарается надёжно сыграть в обороне, но интересно посмотреть, отдаст ли он инициативу. Вполне возможно, что „железнодорожники“ постараются навязать вязкую игру „Зениту“ и забить. Если „Локомотив“ отберёт очки у конкурента на выезде, это будет серьёзная заявка на борьбу за чемпионство.



„Локомотиву“ приносит успех сплав молодости и опыта. Думаю, команда будет выглядеть ещё мощнее в атаке, когда вернётся в строй Ари. Если брать сыгранность и опыт, то „Локомотив“ и более сыгранная, и более опытная команда по сравнению с „Зенитом“. Поэтому петербуржцам будет нелегко справиться с „Локомотивом“. Более того, команда Сёмина уже обыгрывала и ЦСКА, и „Спартак“ на выезде. В какой-то степени „железнодорожникам“ даже легче играть в гостях, поскольку дома соперник больше атакует».

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