Уткин: «Манчини - переоцененный тренер»

Спортивный комментатор Василий Уткин считает, что уровень квалификации главного тренера «Зенита» Роберто Манчини переоценен.

«Я назвал Манчини болонкой для ношения шарфа, когда он работал в „Манчестер Сити“. Я вообще ничего плохого не вижу в этом животном, чтобы на это обижаться. А в „Зените“ я назвал его манекеном.

Вообще, считаю, что Манчини переоцененный тренер. Чемпионат Англии выиграл не он, а команда. Его же хотели пригласить в сборную России. Я очень не хотел этого. А то последствия были бы хуже, чем сейчас. Я не знаю ни одного специалиста, который поставил бы Манчини выше Спаллетти».

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