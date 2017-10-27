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Карпин: «В построении игры у Конте и Карреры не вижу ничего общего»

сегодня, 01:31

Бывший наставник «Спартака» Валерий Карпин рассказал о том, к какому тренеру поехал бы на стажировку, и сравнил тактику работавших ранее вместе Антонио Конте, возглавляющего «Челси», и нынешнего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры:

«У Гвардиолы уже был. Сейчас поехал бы к Симеоне или Конте. Гваридола – атака, ради атаки он ставит на карту всё, любит и умеет это делать. Аргентинец с итальянцем – первоклассная организация обороны и игры без мяча. Эти трое – самые яркие из тех, у кого можно поучиться.

В Москве уже есть один соратник Конте? Да, но ничего общего у Конте и Карреры с точки зрения построения игры не вижу. Антонио в „Челси“ всегда играет в три центральных защитника. Также было в „Ювентусе“, только там 5-3-2, а сейчас 5-4-1. Каррера иногда использует трёх центральных. Конте – всегда. Попробовал в начале прошлого сезона сыграть в 4 защитника – оказался на грани увольнения. К пятому туру вернул знакомую схему – „Челси“ стал чемпионом.

У Конте всегда под рукой было три центральных, а про Карреру это можно сказать с оговоркой? Вот как раз у Конте в центре часто играют номинальные крайние защитники. Любой крайний с определённым уровнем и ростом вполне может сыграть в центре, как тот же Макеев. Но только при схеме в три, а не в два. Поэтому не думаю, что „Спартак“ должен сетовать на нехватку игроков обороны».

Напомним, недавно Карпин заявил, что снова готов возглавить один из испанских клубов.

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eaguar
сегодня в 01:40
так надень очки , хм , розовые .
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