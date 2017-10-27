Маслов: «Сейчас у „Лацио“ просто не хватит денег, чтобы купить Селихова»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов прокомментировал слухи о том, что нынешним вратарём «Спартака» Александром Селиховым интересовался «Лацио», когда он выступал за пермскую команду:

«„Спартак“ обыграл „Севилью“, есть ли у вас сомнения по этой игре, что „Лацио“ может интересоваться Селиховым?

Сейчас нет? А сейчас у „Лацио“ просто не хватит денег, чтобы купить Сашу.

За какие деньги „Амкар“ был готов его продать? Около 4 миллионов евро. И шли переговоры.

Способен ли Селихов вытеснить Акинфеева из сборной России и стать её первым номером? У страны очень трепетное отношение к Игорю – его любят и ценят. Он профессионал и не занимает чужое место».

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