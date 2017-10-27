Бубнов: «На сегодня лучший российский тренер - это Сёмин»

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал наставника «Локомотива» Юрия Семина лучшим российским тренером на данный момент. Также Бубнов отметил работу главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова.

«На сегодня лучший российский тренер - это Семин. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. Просто так в российском чемпионате не получится идти в лидерах. Юрий Палыч - самый опытный тренер.

В перспективных тренерах ходит Тихонов, под руководством которого „Крылья“ хорошо выглядят в ФНЛ. Интересно будет посмотреть в РФПЛ на него, на результаты и игру самарцев. Матч с „Локомотивом“ показал, что у него очень интересная команда. Они и „Рубин“ обыграли в Кубке, а дальше будет встреча со „Спартаком“. Андрей интересно работает, и „Крылья“ показывают как хорошие результаты, так и неплохой футбол».

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