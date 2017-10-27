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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
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19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Казанка (Москва)Казанка 2:0 Логотип футбольный клуб Торпедо Вл (Владимир)Торпедо Вл
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 15 тур
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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 16 тур
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка 0:1 Логотип футбольный клуб Биолог-НовокубанскБиолог-Новокубанск
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
19:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 1:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
Россия. Молодежное первенство 2017/2018, 15 тур
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 1:1 Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол)
Франция. Лига 1 2017/2018, 11 тур
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Бубнов: «На сегодня лучший российский тренер - это Сёмин»

сегодня, 21:32

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал наставника «Локомотива» Юрия Семина лучшим российским тренером на данный момент. Также Бубнов отметил работу главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова.

«На сегодня лучший российский тренер - это Семин. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. Просто так в российском чемпионате не получится идти в лидерах. Юрий Палыч - самый опытный тренер. 

В перспективных тренерах ходит Тихонов, под руководством которого „Крылья“ хорошо выглядят в ФНЛ. Интересно будет посмотреть в РФПЛ на него, на результаты и игру самарцев. Матч с „Локомотивом“ показал, что у него очень интересная команда. Они и „Рубин“ обыграли в Кубке, а дальше будет встреча со „Спартаком“. Андрей интересно работает, и „Крылья“ показывают как хорошие результаты, так и неплохой футбол».

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Все комментарии
Ed_Magic
сегодня в 22:48
    derrik2000 ответил sir-5
    сегодня в 22:43
    sir-5:
    Ему бы команду по регби тренировать,атаки веером,с пасом назад.
    А в какой футбол ты хочешь, чтобы играла команда с пенсионерско-пионерским составом?
    sir-5 ответил derrik2000
    сегодня в 22:33
    derrik2000:
    Согласен. С тем, что сейчас в распоряжении Гончаренко имеется, любой другой тренер РФПЛ плёлся бы с командой где-то во 2-й половите турнирной таблицы. А этот - нет, что-то такое ещё старается намудрить, в хорошем смысле.
    Ему бы команду по регби тренировать,атаки веером,с пасом назад.
    mc_borrow
    сегодня в 22:11
    Юрий Палыч докажет это, когда раздавит зенит!
    МапС
    сегодня в 22:05
    Лучший сборную тренирует :)
    Остапчук 67
    сегодня в 22:03
    Это не надолго.
    зенит юрист
    сегодня в 21:59
    бубнов насчитал у семина больше всех ТТД.
    встал с скамейки ---- 5 ттд
    крикнул на игроков----- 10 ттд
    обматерил судью ---- 25 ттд
    выбежал за зону ---- 50 ттд
    улыбнулся во время интервью ---- 100ттд
    ermak6848
    сегодня в 21:57
    Спору Нет Палыч - Лучший !!!
    OLESOCC
    сегодня в 21:56
    А Бубену нет равных всегда!.
    drug01
    сегодня в 21:52
    ,,,,,,почему Боживича Забыл ???????
    derrik2000 ответил sir-5
    сегодня в 21:49
    sir-5:
    Нет,лучший из находящихся на территории страны-Витёк Гончаренко.Впрочем,он иностранец.
    Согласен. С тем, что сейчас в распоряжении Гончаренко имеется, любой другой тренер РФПЛ плёлся бы с командой где-то во 2-й половите турнирной таблицы.
    А этот - нет, что-то такое ещё старается намудрить, в хорошем смысле.
    derrik2000 ответил фанат джигурды
    сегодня в 21:47
    фанат джигурды:
    Лейкопластырь в студию!!!
    Лейкопластырем Бубнову рот не заклеить.
    Тут нужно радикально! )))
    фанат джигурды
    сегодня в 21:42
    Лейкопластырь в студию!!!
    sir-5
    сегодня в 21:40
    Нет,лучший из находящихся на территории страны-Витёк Гончаренко.Впрочем,он иностранец.
    FILL3286
    сегодня в 21:34
    Я уже заряженный,думал Слуцкий.
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