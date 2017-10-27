Божович: «Обыграли ЦСКА за счет борьбы»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал победу над ЦСКА (1:0).

«Обыграли ЦСКА за счет борьбы. Удаление всегда изменяет ход встречи, после этого игра становится легче. У нас были лучше моменты, чем у соперника. По игре ЦСКА больше и лучше контролировал мяч.

Были бы шансы у „Арсенала“, если бы не было удаления? Как говорится, если бы бабушка была дедушкой… Не знаю, что было бы. Во втором тайме мы лучше выглядели. ЦСКА – хорошая опытная команда, но у нас были лучше моменты», - сказал Божович.

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