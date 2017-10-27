Червиченко: «У „Спартака“ лучшая атака в России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко дал прогноз на матч 15-го тура чемпионата России, в котором москвичи сыграют с «Ростовом».

«„Ростову“ не везет в последнее время, команда точно могла бы дойти до финала Кубка России, если б Гацкан просто попал в рамку. У „Амкара“ за матч был один удар в створ, у „Ростова“ – семь. А дело дошло до пенальти. До этого был матч с „Рубином“, когда „Ростов“ доминировал, но проиграл. Хочется, чтобы нефартовая полоса команды прервалась.

У „Ростова“ нет хорошей атаки, у „Спартака“ лучшая атака в России, за счет чего спартаковцы разгружают оборону. Но, с другой стороны, защита у „красно-белых“ не самая надежная, если хозяева найдут лазейки, то матч может сложиться в пользу „Ростова“.

Думаю, будет жесткая борьба, много голов ожидать не приходится. Будет ничья, либо какая-то из команд победит с минимальным счетом».

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