Венгер: «Давно не выигрывал АПЛ, но хочу сделать это до того, как вы меня выпрете отсюда»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что даже в возрасте 68 лет не испытывает недостатка в мотивации:

«Чувствую себя еще более голодным до успехов, ведь требования возросли, ведь я давно не выигрывал Премьер-Лигу, но хочу сделать это до того, как вы меня выпрете отсюда. Мне всегда есть что доказывать. Думаю, я был рожден для того, чтобы соперничать. Во мне не угасает желание бороться».

Ранее владелец контрольного пакета акций «Арсенала» Стэн Кронке назвал причины, по которым лондонский клуб продолжает сотрудничать с Венгером.

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