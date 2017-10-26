Кронке: «Венгер силён. Тренеров менять легко, сложнее оставаться конкурентоспособным»

Владелец контрольного пакета акцией «Арсенала» Стэн Кронке назвал причины, по которым лондонский клуб продолжает сотрудничать с главным тренером «канониров» Арсеном Венгером. Напомним, 31 мая 2017 года Венгер продлил контракт с «Арсеналом» на два сезона.

«Арсен силён, сосредоточен, и, полагаю, он не раз всё это демонстрировал. Мы всегда оцениваем и справедливо смотрим на все факторы. Когда принимаешь такие решения, то взвешиваешь множество факторов и надеешься, что действуешь правильным образом. Думаю, мы так и сделали.

Легко менять тренеров, и это происходит постоянно. Но самое сложное – повторить успех и оставаться конкурентоспособным».

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