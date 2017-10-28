Сане: «Гвардиола полностью изменил мою игру»

Полузащитник «Манчестер Сити», самый быстрый игрок в АПЛ Лерой Сане отмечает, что работа под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы способствует его прогрессу:

«Я все время стараюсь улучшать свою игру, тренируюсь, стараюсь помогать команде голевыми передачами и голами.

Пеп очень помог мне. Могу сказать, что он полностью изменил мою игру. Я очень сильно прибавил во многих компонентах, но он хочет, чтобы я прогрессировал и дальше и продолжает оказывать на меня давление. Думаю, это мне и надо.

Он все время напоминает мне о том, что я должен работать больше и усерднее».

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