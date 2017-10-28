Моуриньо: «Меня порадовали слова Эрреры. Они демонстрируют его честь, характер и ум»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отрицает, что слова полузащитника команды Андера Эрреры после поражения от «Хаддерсфилд Таун» в матче 9-го тура АПЛ разозлили наставника:

«Я был удивлен словами Эрреры, но они меня порадовали, ведь игрокам непросто признавать свое поражение. Я был рад, ведь это демонстрирует его честь, характер и ум. Он знает причину, по которой мы проиграли.

И могу вас заверить, что после матча с „Хаддерсфилдом“ я не сказал своим игрокам ни слова о том поединке, хотя в прессе могут и считать иначе».

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