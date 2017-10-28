Кроос: «В текущем сезоне „Реал“ уже выиграл два титула, но может выиграть ещё четыре»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос считает, что его команде по силам победить во всех турнирах, в которых «сливочные» принимают участие:

«В текущем сезоне мы уже выиграли два титула, но можем выиграть еще четыре. С каждым годом побеждать становится все сложнее, ведь у соперников тоже классные команды.

Однако если мы продолжим играть так, как это делали ранее, то сможем победить во всех турнирах. У нас достаточно класса и характера для этого. Когда мы действуем сообща, то являемся отличной командой».

Напомним, что ранее Кроос попал в команду года по версии FIFPro.

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