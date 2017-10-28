Менди: «Вернусь на поле к полуфиналу Лиги чемпионов. Пеп пообещал, что „Сити“ будет там»

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, восстанавливающийся после разрыва крестообразных связок колена, планирует вернуться на поле весной и сыграть в полуфинальных матчах Лиги чемпионов - таков был его уговор с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой:

«Я сказал Пепу после того, как получил результаты обследования, что соглашусь на операцию, если он пообещает мне, что „Сити“ к моему возвращению будет в полуфинале Лиги чемпионов. Это наш чекпоинт. Именно здесь мы снова встретимся. Хочу быть в строю как можно скорее.

Хочу играть в АПЛ, Кубке Лиги, Лиге чемпионов, Кубке Англии и даже не сомневаюсь, что сыграю на чемпионате мира».

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