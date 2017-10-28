Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж забил 100-й гол в карьере. 28-летний англичанин отличился голом в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилдом» (3:0).
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|Ливерпуль3 : 0Хаддерсфилд Таун
|Матч завершен
Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж забил 100-й гол в карьере. 28-летний англичанин отличился голом в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Хаддерсфилдом» (3:0).
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