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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
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Бербатов: «Не хотел учить новый язык, поэтому не переехал в Италию»

сегодня, 14:59

Нападающий «Керала Бластерс» Димитар Бербатов признался, что не переехал в Италию, потому что поленился изучать новый язык.

«У меня были предложения от „Ювентуса“ и „Фиорентины“, но после стольких лет в Англии мне не хотелось изучать новые языки и другие футбольные стили. Я изучал английский язык при помощи просмотров фильмов и разговоров с самим собой. Я постоянно говорю своей дочери, чтобы она разговаривала на английском, когда играет со своими куклами. Сейчас она говорит по-английски лучше, чем я».

Ранее Димитар Бербатов прокомментировал свой переход в «Тоттенхэм». 

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Все комментарии
Есть медали
сегодня в 15:38
У итальяшек красивый язык.
juvenale
сегодня в 15:31
хорошо что не взяли это дерево на закате
salaga
сегодня в 15:11
Видно куклы дочери толковее отца.
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