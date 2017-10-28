Бербатов: «Не хотел учить новый язык, поэтому не переехал в Италию»

Нападающий «Керала Бластерс» Димитар Бербатов признался, что не переехал в Италию, потому что поленился изучать новый язык.



«У меня были предложения от „Ювентуса“ и „Фиорентины“, но после стольких лет в Англии мне не хотелось изучать новые языки и другие футбольные стили. Я изучал английский язык при помощи просмотров фильмов и разговоров с самим собой. Я постоянно говорю своей дочери, чтобы она разговаривала на английском, когда играет со своими куклами. Сейчас она говорит по-английски лучше, чем я».



Ранее Димитар Бербатов прокомментировал свой переход в «Тоттенхэм».

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