Геркус: «Конечно, все ожидали от „Зенита“ более решительного выступления в чемпионате»

Президент «Локомотива» Илья Геркус накануне матча своей команды против «Зенита» в рамках 15-го тура РФПЛ не упустил случая оказать психологическое давление на соперника:

«Мне сложно комментировать то, являются ли слабые результаты „Зенита“ в последних трех матчах стечением обстоятельств или проблемами внутри команды. Конечно, все ожидали от них более решительного выступления, учитывая усилия, которые они летом потратили на строительство, укрепление команды. С учетом того, что у них тренер мирового класса. Конечно, к ним изначально было отношение как к претенденту на чемпионство. Но результат такой, какой есть».

Ранее сообщалось, что перед матчем «Зенит» - «Локомотив» на арене «Санкт-Петербург» откроется парк развлечений.

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