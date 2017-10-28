Кавазашвили: «Возможно, „Спартак“ попадёт по итогам сезона в тройку, но не более»

Бывший голкипер «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью в матче 15-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «красно-белыми»:

«„Спартак“, несмотря на выездную игру, больше владел инициативой. Команда старалась показывать скоростной футбол, но, несмотря на то, что она середину поля проходила быстро, при подходе к штрафной площадке начиналось торможение, что давало „Ростову“ время на перестроение. Конечно, были и положительные моменты. Например, гол Фернандо, который просто можно заносить в учебники, хотя этот удар практически взял экс-спартаковец Песьяков. После этого „Спартак“ благодаря голу Дениса Глушакова быстро вышел вперед, но команда упустила победу в самой концовке, когда игроки москвичей потеряли концентрацию и не подстраховали друг друга. Голы „Спартака“ в этой встрече стали следствием игры „красно-белых“ и индивидуального мастерства футболистов, а пропущенные - следствием самых простых ошибок игроков обороны.

Чемпионство? Я и раньше говорил о том, что „Спартак“ не повторит свой прошлогодний подвиг. Возможно, команда попадет в тройку, но не более. Уж слишком часто столичная команда ошибается в обороне. Комбаров, регулярно подключающийся к атакам, в итоге не успевает вернуться и закрыть свою позицию. А Джикия и Таски, честно говоря, часто допускают технические ошибки. Еще и Ещенко не играл, у которого та же проблема, что и у Комбарова. „Спартаку“ повезло, что атака „Ростова“ сегодня беззуба. Бухаров, игравший очень агрессивно в „Рубине“, уже давно эту агрессию потерял.

„Спартак“ ждёт гостевая игра с „Севильей“, и я опасаюсь, что за эти же ошибки в Испании „красно-белые“ ответят головой. Я практически не сомневаюсь, что „Спартак“ не уступит „Севилье“ 1:5. Я уверен, что Селихов вновь сыграет хорошо, а „Спартак“ в Испании выступит вторым номером. Но южные и темпераментные коллективы, тем более такого уровня, как „Севилья“, будут наказывать за такие ошибки в обороне, и их основной задачей будет доказать своим болельщиком, что пять пропущенных в Москве - это случайность. Хозяева поля будут давить. Выдержит ли защита москвичей? Я волнуюсь».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте