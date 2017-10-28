Червиченко: «Первый тайм в исполнении „Спартака“ можно назвать практически идеалом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко остался доволен игрой «красно-белых» в матче 15-го тура РФПЛ против «Ростова», несмотря на то, что москвичи упустили победу:

«Если исключить середину второго тайма, то матч очень понравился, особенно первый тайм. В последнее время нечасто это бывает, но мне очень понравился „Спартак“ в первом тайме: очень мощный, физически подготовленный, оказывающий тотальное давление на соперника. Запредельная скорость, самоотдача... Я даже не думал, что после такого первого тайма они смогут хотя бы пешком доходить оставшуюся часть матча. Но и в концовке встречи „Спартак“ не смотрелся уставшим, при счете 2:2 пытался атаковать... Для меня стала откровением такая форма „красно-белых“. Думаю, увиденное в первом тайме в исполнении москвичей можно назвать практически идеалом.

Почему команда не удержала победу? Может, не хватило сил или концентрации. Мне показалось, что в какой-то момент „Спартак“ поверил, что он гораздо лучше „Ростова“. На мой взгляд, ростовчане сейчас не в лучшем состоянии, и если бы гости продолжили в начале второго тайма нагнетать, а не перевели встречу в спокойное русло, они бы наверняка забили еще. „Спартак“ же снизил темп, за что и поплатился, потому что хозяева поля по-прежнему опасны в контратаках и на стандартах».

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