Макеев: «Игроки „Ростова“ довольны результатом матча против „Спартака“»

Защитник «Ростова» Евгений Макеев, ранее выступавший за «Спартак», подвел итоги матча против своей бывшей команды в рамках 15-го тура РФПЛ - 2:2:

«Игроки „Ростова“ довольны результатом матча против „Спартака“. Мы хорошо начали игру, но в середине первого тайма допустили несколько провалов и пропустили голы. Хорошо, что во второй половине игры нам удалось избежать ошибок. Ребята отдавали все силы на поле, но и „Спартаку“ не было легко, так как они играют в трех разных турнирах.

Конечно, я играл этот матч с особенными чувствами, еще недавно я был частью „Спартака“, общаюсь со многими ребятами, был рад встрече со всеми.

„Спартак“ всегда тяжело играет в „Ростове“? Не могу сказать, с чем конкретно это связано, любой команде сложно играть на нашем стадионе. До игры против „Спартака“ мы также провели несколько хороших матчей».

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