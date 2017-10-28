«Манчестер Сити» выдал лучший старт в истории Премьер-Лиги

Обыграв «Вест Бромвич» со счетом 3:2 в 10-м туре чемпионата Англии, «Манчестер Сити» показал лучший старт в истории Премьер-Лиги.
«Горожане» набрали 28 очков из 30 возможных, а разница мячей составляет «+29». Еще ни одной команде первенства не удавалось похвастаться такими показателями. Напомним, Премьер-Лига существует с 1992 года.
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Но сейчас МС действительно выглядит сильнее всех в Европе,может конечно сбавят под конец сезона. На данный момент главный претендент на выйгрыш АПЛ и минимум на 1/2 финала ЛЧ (смотря кто по жребию в 1/4 попадётся)!
Но сейчас МС действительно выглядит сильнее всех в Европе,может конечно сбавят под конец сезона. На данный момент главный претендент на выйгрыш АПЛ и минимум на 1/2 финала ЛЧ (смотря кто по жребию в 1/4 попадётся)!