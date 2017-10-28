«Манчестер Сити» выдал лучший старт в истории Премьер-Лиги

Обыграв «Вест Бромвич» со счетом 3:2 в 10-м туре чемпионата Англии, «Манчестер Сити» показал лучший старт в истории Премьер-Лиги.

«Горожане» набрали 28 очков из 30 возможных, а разница мячей составляет «+29». Еще ни одной команде первенства не удавалось похвастаться такими показателями. Напомним, Премьер-Лига существует с 1992 года.

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