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«Манчестер Сити» выдал лучший старт в истории Премьер-Лиги

сегодня, 21:07
Вест БромвичВест Бромвич2 : 3Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Обыграв «Вест Бромвич» со счетом 3:2 в 10-м туре чемпионата Англии, «Манчестер Сити» показал лучший старт в истории Премьер-Лиги.

«Горожане» набрали 28 очков из 30 возможных, а разница мячей составляет «+29». Еще ни одной команде первенства не удавалось похвастаться такими показателями. Напомним, Премьер-Лига существует с 1992 года.

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Все комментарии
Serge Boykov
сегодня в 21:32
Столько денег вбухать за несколько лет,обязаны были и раньше также играть!
Но сейчас МС действительно выглядит сильнее всех в Европе,может конечно сбавят под конец сезона. На данный момент главный претендент на выйгрыш АПЛ и минимум на 1/2 финала ЛЧ (смотря кто по жребию в 1/4 попадётся)!
-Джек Потрошитель- ответил TypXXI
сегодня в 21:32
Конечно..1-0,4-0 от Реала,потом 3-0 от барси,потом вылет от Атлетико) Потом вылет Мсити от Монако..😂😂😂
DJIIN ответил RDeanW
сегодня в 21:24
RDeanW:
гвардиолус опять гений?) будет опять весело почитать комменты его глоров, когда он в лч безвольно сольется)
Время покажет хрю хрю...сливочный фанат...
KnowSoccer
сегодня в 21:23
АПЛ лига сложная, Пеп молодец, но с возможностями МС - не самая великая задача, сложнее тому же Тоттенхэму, но вот интересно будет в ЛЧ на них посмотреть!
RDeanW
сегодня в 21:21
гвардиолус опять гений?) будет опять весело почитать комменты его глоров, когда он в лч безвольно сольется)
DJIIN
сегодня в 21:15
Каталонцы захватили Сити....Вот и результат...
TypXXI
сегодня в 21:13
У сливок еще остались вопросы по поводу тренерского мастерства Гвардиолы?)
sihafazatron
сегодня в 21:13
мощный старт! декабрь будет очень сложный, после него уже можно оценивать шансы на чемпионство
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