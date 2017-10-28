«Атлетико» и «Вильярреал» поделили очки на «Ванда Метрополитано»

Встреча 10-го тура Примеры между «Атлетико» и «Вильярреалом» завершилась мировой. Гости отвоевали ничью благодаря голу арендованного у «Милана» нападающего Карлоса Бакки.
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» – «Вильярреал» – 1:1 (0:0)
Голы: Корреа 61 — Бакка 81
«Атлетико»: Облак, Годин, Савич, Луис, Хуанфран, Партей, Габи, Ньигес, Корреа, Гризманн, Гамейро (Вьетто 75).
Главный тренер: Диего Симеоне.
«Вильярреал»: Барбоса, Руис, Гонсалес, Эрнандес, Коста (Рукавина 69), Гаспар, Форнальс (Черышев 76), Тригерос, Сориано (Кастильехо 60), Бакамбу, Бакка.
Главный тренер: Фран Экскриба.
Предупреждения: Тригерос 25, Бакамбу 55, Бакка 79, Гонсалес 85.
Судья: Альберто Ундиано Мальенко.
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