Месси настаивает на продаже Андре Гомеша

Согласно сообщениям СМИ, нападающий «Барселоны» Лионель Месси требует у руководства клуба продажи полузащитника Андре Гомеша. Утверждается, что Лионель недоволен игровой формой Андре, поэтому настаивает на продаже 24-летнего игрока в это зимнее трансферное окно. Предполагается, что Андре Гомеш может продолжить карьеру в «Ювентусе».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте