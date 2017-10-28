Месси настаивает на продаже Андре Гомеша

Согласно сообщениям СМИ, нападающий «Барселоны» Лионель Месси требует у руководства клуба продажи полузащитника Андре Гомеша. Утверждается, что Лионель недоволен игровой формой Андре, поэтому настаивает на продаже 24-летнего игрока в это зимнее трансферное окно. Предполагается, что Андре Гомеш может продолжить карьеру в «Ювентусе».
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П.С. Пойду потерзаюсь вопросом как человек с двузначным iq может управлять мнением глоров Барселоны, это же какой тогда у них этот коэффициент)
П.П.С. Отдельный привет и «однозначному» волгодону))
П.С. Пойду потерзаюсь вопросом как человек с двузначным iq может управлять мнением глоров Барселоны, это же какой тогда у них этот коэффициент)
П.П.С. Отдельный привет и «однозначному» волгодону))
Блин)) хоть кто то это видит в Барселоне))
Ну не подходит он Барсе!) Слишком скованный, все передачи назад, боится брать на себя игру.
Тем более сейчас в команде есть Пау)
Блин)) хоть кто то это видит в Барселоне))
Ну не подходит он Барсе!) Слишком скованный, все передачи назад, боится брать на себя игру.
Тем более сейчас в команде есть Пау)