«Ювентус» может подписать Бонавентуру

По сообщениям итальянских СМИ, полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура может перебраться в «Ювентус». Несмотря на то, что Бонавентура недавно продлил контракт с миланским клубом, утверждается, что наставник «россонери» Винченцо Монтелла стал меньше доверять место в основном составе 28-летнего игроку. В качестве продолжения карьеры рассматривается «Ювентус», который очень ценит технические навыки футболиста.



Напомним, что недавно Джакомо Бонавентура угодил в лазарет из-за травмы полученной в матче против «Дженоа».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте