Манчини - болельщикам «Зенита»: «Вы для нас двенадцатый игрок на поле!»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини через официальный «твиттер» команды обратился к болельщикам «сине-бело-голубых» перед матчем 15-го тура РФПЛ против «Локомотива». Итальянский специалист просит фанатов прийти на стадион и поддержать команду.

«Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас двенадцатый игрок на поле!»

Манчини: «Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас — двенадцатый игрок на поле!» pic.twitter.com/nlUwzQ0SKW — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 28 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что перед матчем «Зенит» - «Локомотив» на арене «Санкт-Петербург» откроется парк развлечений.

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