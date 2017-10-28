Манчини - болельщикам «Зенита»: «Вы для нас двенадцатый игрок на поле!»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини через официальный «твиттер» команды обратился к болельщикам «сине-бело-голубых» перед матчем 15-го тура РФПЛ против «Локомотива». Итальянский специалист просит фанатов прийти на стадион и поддержать команду.
«Надеюсь, завтра вас будет очень много на стадионе, потому что вы всегда нам нужны. Вы для нас двенадцатый игрок на поле!»
Ранее сообщалось, что перед матчем «Зенит» - «Локомотив» на арене «Санкт-Петербург» откроется парк развлечений.
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Но призыв понятен.....
Да стоит ли....
Если уж на поражение от 10-й команды таблицы собирается больше 40-ка тысяч.......то уж что говорить про игру которая обеспечит выход на привычное первое место....
Но призыв понятен.....
Да стоит ли....
Если уж на поражение от 10-й команды таблицы собирается больше 40-ка тысяч.......то уж что говорить про игру которая обеспечит выход на привычное первое место....
Тренер не знает, каким образом набирается стадион зенита? Распил-Арену можно и на 146% заполнить, было бы желание и разнарядки бюджетникам..
Тренер не знает, каким образом набирается стадион зенита? Распил-Арену можно и на 146% заполнить, было бы желание и разнарядки бюджетникам..