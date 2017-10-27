Шляхтин: «Руководство „Крыльев“ всесторонне поддерживает Тихонова»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин опроверг слухи о том, что клуб может расстаться с главным тренером команды Андреем Тихоновым.

«Работа, в первую очередь, оценивается по итоговому результату; можно всю дистанцию бежать впереди, а на финишном отрезке выдохнуться и пропустить конкурентов вперед, а может быть и наоборот. Пока можно говорить о промежуточной оценке: после первого круга ФНЛ „Крылья“ идут на втором месте, команда вышла в 1/4 финала Кубка России, обыграв „Локомотив“ и „Рубин“.

С другой стороны, команда потерпела несколько очень обидных поражений, потеряла очки в матчах с аутсайдерами и ближайшими конкурентами, игра у команды далеко не всегда получается. Три последних матча в ФНЛ - без побед, „Енисей“ ушел в отрыв, команды снизу подтянулись; надеюсь, победа над „Рубином“ позволит команде завершить неудачную серию в ФНЛ, придаст ей уверенности.

Со своей стороны руководство клуба всесторонне поддерживает главного тренера, ему надо дать спокойно работать, как говорится, „Андрей Валерьевич, верим“».

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