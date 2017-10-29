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Булыкин: «Жду красивой игры, всё-таки встречаются два лидера чемпионата»

сегодня, 14:14
ЗенитЗенит-:-ЛокомотивЛокомотив16:30 Не начался

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин накануне матча с «Зенитом» поделился своими ожиданиями.

«Жду красивой игры, всё-таки встречаются два лидера чемпионата. Хочется, чтобы игра была с голами. У „Зенита“ состав сильнее? У „Локомотива“ тоже очень хороший состав, который не первый год доказывает, что он способен выполнять поставленные задачи. Всё будет зависеть от ошибок, которые будут допускать команды. Кто сможет использовать чужие ошибки лучше, тот и победит.

Что касается дисквалификации Паредеса, то, на мой взгляд, нельзя точно сказать, насколько эта потеря будет серьёзной. Сам Манчини ещё не до конца понял, чего стоят его игроки. Состав очень часто подвергается ротации в питерском клубе. У „Зенита“ собраны футболисты высокого уровня, но как они будут играть в команде, насколько успешно они интегрируется в систему, мы узнаем только в конце чемпионата. Что касается итогового счёта, то хочется, чтобы „Локомотив“ выиграл 2:1».

Ранее «Зенит» и «Локомотив» определились с комплектами формы на сегодняшний матч.

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cska1948
сегодня в 14:23
Обычно такие игры имеют большой внутренний накал, но далеко не всегда получаются красивыми.
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