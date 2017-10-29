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Наумов: «Уверен, что „Локо“ справится с питерской командой»

сегодня, 12:18
ЗенитЗенит-:-ЛокомотивЛокомотив16:30 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями перед сегодняшним матчем «железнодорожников» с «Зенитом». 

«Сегодня „Локомотиву“ предстоит непростой матч против „Зенита“. Несмотря на не самую длинную скамейку „Локо“, она очень высокого качества. Эту встречу пропускает Дмитрий Тарасов, но его легко может заменить Коломейцев или другой игрок, которого поставит Юрий Сёмин.

У „Зенита“ будет отсутствовать Паредес. Уверен, что „Локо“ справится с питерской командой. Борьба будет упорная, и скорее всего матч закончится вничью или победой „Локо“. Как правило, в Санкт-Петербурге „Локомотив“ играет хорошо и уверенно". 

Напомним, что „Зенит“ и „Локомотив“ определились с комплектами формы на матч.

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Все комментарии
Goal2
сегодня в 12:31
Срач обеспечен вечером.
Jeck Denielse
сегодня в 12:25
Молодёжка вчера уже "справилась"..))))
Такой комплимент Тарасову ))))
Его может заменить любой....не обязательно даже и футболист....

Вот Паредес потеря для Питера....да для любого клуба....
Будут проблемы с расшифровкой секретных записок Манчини....))

Но песни Наумова и Геркуса понятны....пошумим хоть до матча....ибо ловить всё равно нечего...

Думаю Зенит победит.Должен победить.
Petergoff
сегодня в 12:20
Популярный счёт в Питере 1-1.
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