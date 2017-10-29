Наумов: «Уверен, что „Локо“ справится с питерской командой»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями перед сегодняшним матчем «железнодорожников» с «Зенитом».

«Сегодня „Локомотиву“ предстоит непростой матч против „Зенита“. Несмотря на не самую длинную скамейку „Локо“, она очень высокого качества. Эту встречу пропускает Дмитрий Тарасов, но его легко может заменить Коломейцев или другой игрок, которого поставит Юрий Сёмин.

У „Зенита“ будет отсутствовать Паредес. Уверен, что „Локо“ справится с питерской командой. Борьба будет упорная, и скорее всего матч закончится вничью или победой „Локо“. Как правило, в Санкт-Петербурге „Локомотив“ играет хорошо и уверенно".



Напомним, что „Зенит“ и „Локомотив“ определились с комплектами формы на матч.

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