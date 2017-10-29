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Тарханов: «Получилась боевая ничья. Результат справедлив»

сегодня, 13:47
АмкарАмкар1 : 1УралУралМатч завершен

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает ничью с «Амкаром» в 15-м туре РФПЛ справедливым итогом встречи:

«„Амкар“ – хозяин поля. Атлетически сильная команда. Поэтому испытывали сильное давление. Но особых моментов соперник не создал. Последние 20 минут первого тайма уже взяли игру под контроль. Было тяжело преодолевать насыщенную оборону соперника. Во втором тайме смогли забить. Игра изменилась. Но в целом боевая ничья получилась. Справедливый результат».

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