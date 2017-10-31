Спаллетти: «„Интер“ идёт по турнирной дистанции в сумасшедшем темпе»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти отметил крайне удачный старт своей команды в чемпионате. Накануне «нерадзурри» обыграли «Верону» в 11-м туре чемпионата Италии:

«Мы идем по турнирной дистанции в сумасшедшем темпе. Результатов добиваться очень тяжело, но получается.

Если мне и можно на что жаловаться, то лишь на то, что мы не располагали тем количеством времени, которое было у других команд в предыдущие годы. Однако если мы финишируем ниже конкурентов, это будет означать лишь то, что мы были хуже них».

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