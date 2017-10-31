Зидан: «Желание игроков „Реала“ выиграть лигу по-прежнему живо»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
08:40
Рамос: «Меня больше заботит отсутствие слов в гимне Испании, чем ситуация в Каталонии»1
00:47
Кононов покинул «Ахмат»47
00:42
«Интер» одержал выездную победу над «Вероной»20
00:33
Рахимов вернётся в «Ахмат»11
23:09
Клубный чемпионат мира расширят до 24 команд18
08:49
Кирьяков: «В Лиге чемпионов не всё ещё для ЦСКА потеряно, клуб может преподнести сюрприз»0
08:13
Спаллетти: «„Интер“ идёт по турнирной дистанции в сумасшедшем темпе»0
07:55
Пицци: «Будет очень сложно, но „Бенфика“ хочет взять три очка в Манчестере»1
07:42
Руи Витория: «Свилару всего 18, но только по паспорту. Он очень зрелый игрок»0
07:21
Сауль: «Может показаться, что сейчас всё рухнет, но у „Атлетико“ прочный фундамент»0
06:58
Хайнкес: «Травмы Мюллера и Левандовски были неожиданны, но я найду решение»2
06:39
Жезуш: «Нам удалось показать, что „Спортинг“ умеет противостоять лучшим командам»1
06:20
Тренер «Олимпиакоса»: «Дома фанаты захотят большего – в нашем случае, ничью с „Барсой“»3
05:47
Деулофеу: «„Барселона“ отлично идёт во всех турнирах»4
05:20
ПСЖ снова нацелился на Вендела, которым летом интересовался ЦСКА7
05:05
Постекоглу: «Моё будущее? Сначала мы должны обыграть Гондурас в квалификации ЧМ»1
04:43
Вальверде: «Уверен, болельщики „Олимпиакоса“ встретят меня тепло»1
04:23
Спаллетти: «Сейчас в Серии A всё может измениться в один момент»1
03:48
Геркус: «Расцениваю Эдера как очень удачное приобретение»0
03:23
Самедов: «Ни одна команда в первом круге не удивила своей игрой»5
03:12
Президент ПСЖ: «Мы не будем отвечать на каждое ложное заявление Тебаса»4
02:49
Рудаков: «У ЦСКА есть все шансы взять реванш у „Базеля“»7
02:29
Орлов: «Станет „Локо“ чемпионом, выйдет в ЛЧ. Там сейчас „Спартак“ играет и как выглядит?»51
02:02
Геркус: «Денисов играет опорника. Если игрок не жестковат, то это плохой опорник»1
01:39
Игнатьев: «Опасаюсь ли Месси? Если кого-то бояться, то лучше сидеть дома»3

Зидан: «Желание игроков „Реала“ выиграть лигу по-прежнему живо»

сегодня, 08:24
ЖиронаЖирона2 : 1РеалРеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Жироны» (1:2) в матче 10-го тура Примеры заверил поклонников в том, что «сливочные» не теряют надежд завершить сезон в качестве чемпионов:

«Мы продолжим упорно работать, а поражение от „Жироны“ послужит нам уроком. Нет такого, что мы недорабатываем. Я не переживаю. В футболе часто все решают мелочи, детали.

Да мы потерпели неожиданное поражение, упустили возможность набрать 3 очка. После четырех побед мы не ожидали такого результата. Но желание игроков выиграть лигу по-прежнему живо».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 08:44
В этом никто не сомневался
Василий 50
сегодня в 08:43
Это уже не желание, а самая настоящая агония.
Кемеровчанкa
сегодня в 08:38
Одного желания мало, выиграть ла-лигу это не жмых из семян подсолнечника выжать на Кубани
-Джек Потрошитель-
сегодня в 08:29
Одного желания мало,рвите пятую точку на поле,и все будет нормально..Вспомните как в суперкубке барси на колени поставили,и продолжайте так со всеми!!! Перес тебе не простит зеро титулы..Он лицемер,когда выигрываешь титулы,он кричит на каждом углу,что доволен тобой,но стоит допустить осечку,и тебя уволят..Все виноваты,только не он..Барса продала одного ключевого и шикарного игрока Неймара и столько разговоров про это,а Реал? ты продал шикарного Ди марию,Озила,Хамеса..Еще и Морату продал..
Майкл59ru
сегодня в 08:28
Ну вот одним желанием и отделаетесь. Барселона подымет кубок победителей Ла Лиги,но зато у вас будет желание )
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100