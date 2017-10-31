Зидан: «Желание игроков „Реала“ выиграть лигу по-прежнему живо»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после поражения от «Жироны» (1:2) в матче 10-го тура Примеры заверил поклонников в том, что «сливочные» не теряют надежд завершить сезон в качестве чемпионов:

«Мы продолжим упорно работать, а поражение от „Жироны“ послужит нам уроком. Нет такого, что мы недорабатываем. Я не переживаю. В футболе часто все решают мелочи, детали.

Да мы потерпели неожиданное поражение, упустили возможность набрать 3 очка. После четырех побед мы не ожидали такого результата. Но желание игроков выиграть лигу по-прежнему живо».

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