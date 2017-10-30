Иньеста не сыграет с «Олимпиакосом» и «Севильей»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста пропустит ближайший матч Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» из-за травмы бедра. Кроме того, не сыграет он и в чемпионате Испании против «Севильи». Напомним, что капитан каталонцев пропускал предыдущую игру против «Атлетика».

Отметим, что центрбек «Барсы» Жерар Пике не полетит в Грецию из-за дисквалификации, а Хавьер Маскерано заболел, поэтому в паре с Самуэлем Умтити, вполне вероятно, сыграет Томас Вермален.

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