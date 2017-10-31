Ди Канио: «„Манчестер Сити“ демонстрирует лучший футбол в Европе»

Знаменитый в прошлом итальянский футболист Паоло Ди Канио поддержит «Наполи» в матче 4-го тура Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», но при этом отмечает недюжинную силу английского клуба:

«„Манчестер Сити“ демонстрирует лучший футбол в Европе. Они знают не только как доминировать в матчах, контролируя мяч и изматывая соперника физически и психологически, но и как завершать атаки забитым голом, имея на чужой половине поля всего 3-4 футболиста.

Гвардиола понимает, что не может использовать тики-таку в Англии, как он делал в „Барселоне“. Он делает ставку на Фернандиньо, который балансирует игру. В случае неприятностей, его поддержат Де Брюйне и Давид Силва. Команда умеет соединять игру, отправлять короткие, средние и длинные пасы в направлении Стерлинга, Сане и Жезуса.

Всё в совокупности делает „Сити“ уникальным коллективом, совершенной и красивой командой».

В первой встрече «Манчестер Сити» обыграл «Наполи» со счетом 2:1.

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