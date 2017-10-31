Клопп: «„Энфилд“ всегда должен быть крепостью»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Марибором» в Лиге чемпионов. Напомним, что две недели назад «Ливерпуль» разбил «Марибор» со счетом 7:0.

«После 7:0 в Мариборе люди не ждут многого от соперника, но моя задача гарантировать, чтобы команда была собрана на 100%. „Энфилд“ всегда должен быть крепостью, а это значит, надо выигрывать домашние матчи.

В предыдущем матче с „Марибором“ все сложилось удачно. Мы быстро забили второй, третий и четвертые мячи, но за этим последовал провальный матч с „Тоттенхэмом“. „Марибор“ всегда будет крепким футбольным клубом», - сказал Клопп.

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