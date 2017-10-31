Клопп: «„Энфилд“ всегда должен быть крепостью»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 69’ Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) 2:0 Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
16:57
Карасёв рассудит «Локомотив» и ЦСКА, а также другие назначения на матчи 16-го тура РФПЛ26
15:41
6 домашних матчей «Зенита» стали самыми посещаемыми в первом круге РФПЛ64
15:25
Бубнов: «Если ЦСКА сумеет не проиграть „Базелю“, то это уже будет суперрезультат»48
14:03
Зобнин - в заявке «Спартака» на матч с «Севильей»51
13:06
Вальверде: «Если Неймар вернется в „Барселону“, то я сделаю двойное сальто с винтом»32
19:15
Цорк: «Цель „Боруссии“ прежняя — быть в числе лучших»0
18:59
Сборная Франции продлила контракт с Дешамом до 2020 года0
18:54
Вокзал в Нижнем Новгороде реконструируют к ЧМ-2018 за 2 миллиарда рублей3
18:48
Коутиньо и Ловрен, скорее всего, не сыграют с «Марибором»0
18:36
У Тошича родилась третья дочь1
18:14
Болельщики «Зенита» признали Паредеса лучшим игроком октября9
17:58
Сарри: «Не надо сравнивать меня с Гвардиолой»6
17:49
Ловрен в соцсети получил угрозы жизни в адрес своей семьи2
17:44
Хавбек «Милана» Билья снова получил травму2
17:38
Фанаты «Ромы» атаковали болельщиков «Челси» в Риме5
17:34
Почеттино: «Мы верим в то, что Кейн сыграет с „Реалом“»1
17:33
Вертонген: «„Тоттенхэму“ по силам обыграть „Реал“ и без Кейна»7
17:25
«Ювентус» намерен приобрести игрока «Барселоны» Рафинью7
17:23
Роджерс: «„Ливерпуль“ хотел подписать Санчеса, но что-то не сложилось»0
17:18
Болельщики «Севильи» пытались перепродать абонементы фанатам «Спартака»23
17:17
На матч Россия - Аргентина продано более 50 тысяч билетов7
17:11
Пономарев: «Что-то случилось с ЦСКА, чувствуется безнадежность»8
17:02
Шпинев: «Прогресс братьев Миранчуков - заслуга Семина»3
16:54
Кальехон: «„Наполи“ никого не боится»2
16:52
Слуцкий: «Поединки в Чемпионшипе непредсказуемы, так как 90% команд сопоставимы по классу»10

Клопп: «„Энфилд“ всегда должен быть крепостью»

сегодня, 18:43
ЛиверпульЛиверпуль-:-МариборМариборЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Марибором» в Лиге чемпионов. Напомним, что две недели назад «Ливерпуль» разбил «Марибор» со счетом 7:0.

«После 7:0 в Мариборе люди не ждут многого от соперника, но моя задача гарантировать, чтобы команда была собрана на 100%. „Энфилд“ всегда должен быть крепостью, а это значит, надо выигрывать домашние матчи.

В предыдущем матче с „Марибором“ все сложилось удачно. Мы быстро забили второй, третий и четвертые мячи, но за этим последовал провальный матч с „Тоттенхэмом“. „Марибор“ всегда будет крепким футбольным клубом», - сказал Клопп.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100