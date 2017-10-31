Цорк: «Цель „Боруссии“ прежняя — быть в числе лучших»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк накануне матча Лиги чемпионов с кипрским АПОЭЛем рассказал о задачах немецкой команды:

«Наша цель остается прежней. Мы стремимся в число лучших команд Европы и хотим быть как минимум вторыми в Германии. Мы тратим только то, что заработали, и чтобы оставаться на высоком уровне, нам надо постоянно проявлять скорость, креатив и талант».

Напомним, что в первом матче с АПОЭЛем «шмели» сыграли вничью. Второй поединок состоится 1 ноября в 22:45 по московскому времени.

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