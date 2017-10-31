Марадона: «Месси не нужно побеждать на чемпионате мира, чтобы стать великим»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поведал о том, что он сказал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в день вручения награды лучшему игроку года:

«Сказал, что я его очень люблю и для меня он великий. Ему не нужно побеждать на чемпионате мира, чтобы стать великим. Он уже им стал.

В сборной Аргентины нет ни одного футболиста, который понимает Месси. Ближе всего к нему Агуэро. Дибала — прекрасный игрок, но играет на другой волне и на других скоростях.

Я бы хотел сыграть с Месси! Жаль, что мне уже 57 и я не могу. Так и не нашлось ему ни одного преемника. Раньше были сомнения относительно одного-двух игроков. Вот сейчас у нас есть Месси. А кто будет после него?»

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