Марадона: «Месси не нужно побеждать на чемпионате мира, чтобы стать великим»

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поведал о том, что он сказал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в день вручения награды лучшему игроку года:
«Сказал, что я его очень люблю и для меня он великий. Ему не нужно побеждать на чемпионате мира, чтобы стать великим. Он уже им стал.
В сборной Аргентины нет ни одного футболиста, который понимает Месси. Ближе всего к нему Агуэро. Дибала — прекрасный игрок, но играет на другой волне и на других скоростях.
Я бы хотел сыграть с Месси! Жаль, что мне уже 57 и я не могу. Так и не нашлось ему ни одного преемника. Раньше были сомнения относительно одного-двух игроков. Вот сейчас у нас есть Месси. А кто будет после него?»
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это гном их не понимает,так как не понимает че играет не в Барсе.
Этот понторез-безхребетный,только и появляется в супер-матчах с Панамами итд..
а как только важняк,так сразу слив...ну или уйду-приду.
это гном их не понимает,так как не понимает че играет не в Барсе.
Этот понторез-безхребетный,только и появляется в супер-матчах с Панамами итд..
а как только важняк,так сразу слив...ну или уйду-приду.
Тогда и будем Месси приравнивать к великим.
Тогда и будем Месси приравнивать к великим.
Я специально не пишу о Роналду так как и его не считаю лучшим в истории,хотя он уже на несколько лет обогнал Месси по персональным титулам 17:13 и + еще зм в декабре получит! Это так,для барсо74ров,подумайте над этим!
Я специально не пишу о Роналду так как и его не считаю лучшим в истории,хотя он уже на несколько лет обогнал Месси по персональным титулам 17:13 и + еще зм в декабре получит! Это так,для барсо74ров,подумайте над этим!
Аха-ха)
Аха-ха)