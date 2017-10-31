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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
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Марадона: «Месси не нужно побеждать на чемпионате мира, чтобы стать великим»

сегодня, 19:31

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона поведал о том, что он сказал нападающему «Барселоны» Лионелю Месси в день вручения награды лучшему игроку года:

«Сказал, что я его очень люблю и для меня он великий. Ему не нужно побеждать на чемпионате мира, чтобы стать великим. Он уже им стал.

В сборной Аргентины нет ни одного футболиста, который понимает Месси. Ближе всего к нему Агуэро. Дибала — прекрасный игрок, но играет на другой волне и на других скоростях.

Я бы хотел сыграть с Месси! Жаль, что мне уже 57 и я не могу. Так и не нашлось ему ни одного преемника. Раньше были сомнения относительно одного-двух игроков. Вот сейчас у нас есть Месси. А кто будет после него?»

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Все комментарии
Ismadiyar
сегодня в 20:52
ЧМ мира в России конечно все же будет главным соревнованием в его жизни, он уже велик с этим не поспоришь, есть куча футболистов которые не выигрывали ЧМ но были легендами, ЧМ для Месси -это скорее всего шанс закрыть рот всем своим хейтерам, но уверен и тогда они что то найдут... Время покажет, но в любом случае он икона Барсы и выдающийся футболист своего времени!!!
No problem ответил вячеслав остапенко
сегодня в 20:48
вячеслав остапенко:
Согласен с Марадоной Месси не нужно побеждать он и так великий
Он всегда выезжал за счет действительно великих.
No problem
сегодня в 20:46
В сборной Аргентины полно прекрасных игроков,
это гном их не понимает,так как не понимает че играет не в Барсе.
Этот понторез-безхребетный,только и появляется в супер-матчах с Панамами итд..
а как только важняк,так сразу слив...ну или уйду-приду.
Owl Fake ответил вячеслав остапенко
сегодня в 20:44
вячеслав остапенко:
Согласен с Марадоной Месси не нужно побеждать он и так великий
Как же здорово, что у нас есть такой гигант мысли, как Вы.
вячеслав остапенко
сегодня в 20:33
Согласен с Марадоной Месси не нужно побеждать он и так великий
M.S. ответил eleven LC
сегодня в 20:32
eleven LC:
Что Месси великий футболист это бесспорно! Но не лучший в истории,это так же бесспорно! Великих было достаточно,Марадонна,Пеле,Бекинбауер,Роналдо(бразилец) Зидан и все они чемпионы мира! Я специально не пишу о Роналду так как и его не считаю лучшим в истории,хотя он уже на несколько лет обогнал Месси по персональным титулам 17:13 и + еще зм в декабре получит! Это так,для барсо74ров,подумайте над этим!
Кройф и Ван Бастен не были чемпионами мира, однако вряд ли от этого ниже классом, чем Зидан или Роналдо. Так-то всё правильно, не обязательно быть чемпионом мира, этого может просто не позволить слабая сборная или стечение обстоятельств, чтобы быть выдающимся футболистом. Тут дело в другом - именно по игре Месси ничем не лучше не только того же Кройфа или Ван Бастена, но и, например, Баджо или Ромарио. В успехах его клуба огромный вклад Хави и Иньесты, плюс неоднозначное судейство, а в сборной ничего выдающегося он и не показывает.
Serge Boykov
сегодня в 20:31
Великий игрок -это который выйграл всё и ещё раз всё!!! В том числе и Чемпионат мира!!! Конечно можно за барсу забивать по 40-50 голов за сезон,причём 80% этих голов забито слабым командам из Ла Лиге... но каждый великий игрок,должен выграть что-то со сборной, тем более Аргентине грех жаловаться на состав. Меняйте тренера и выйграете...
Тогда и будем Месси приравнивать к великим.
eleven LC
сегодня в 20:24
Что Месси великий футболист это бесспорно! Но не лучший в истории,это так же бесспорно! Великих было достаточно,Марадонна,Пеле,Бекинбауер,Роналдо(бразилец) Зидан и все они чемпионы мира!
Я специально не пишу о Роналду так как и его не считаю лучшим в истории,хотя он уже на несколько лет обогнал Месси по персональным титулам 17:13 и + еще зм в декабре получит! Это так,для барсо74ров,подумайте над этим!
адекватный ))
сегодня в 20:21
ну, нет - так нет ))
M.S. ответил зигзаг
сегодня в 20:16
зигзаг:
У Месси 2 серебра за сборную и гора титулов+ личные мировые рекорды. Он уже превзошел всех. Только пеналда с этим не согласен, все догнать пыхтя пытается.
2 серебра чего?
Ищущий и Понимающий
сегодня в 19:56
Хотелось бы чтобы Арги уже сыгрались в команде! А то такие звезды есть а связки как таковой нет еще! Может тренер пересмотрит тактику!
Red-green-Hooligans
сегодня в 19:53
Великие пинатели мячика))
Великий Князь
сегодня в 19:51
Мессионеры, читайте внимательно. Там написано, -"ЧТО БЫ СТАТЬ", то есть он ещё не лучший. А последнее предложение первого абзаца, он разрешил дописать за дорожку кокса.
Аха-ха)
Alex12357
сегодня в 19:48
Что наркобарон?-Хорошо что реально осознал обстановку и реальные шансы Аргентины!
зигзаг
сегодня в 19:43
У Месси 2 серебра за сборную и гора титулов+ личные мировые рекорды. Он уже превзошел всех. Только пеналда с этим не согласен, все догнать пыхтя пытается.
M.S.
сегодня в 19:42
Был бы действительно великим, это просто все признали бы и не было никаких разговоров. А так Месси уже карьеру заканчивает, а всё спорят великий он или нет. Раз есть сомнения, причём у многих, значит однозначно не великий.
DJIIN
сегодня в 19:39
приемника нет , на фоне него все просто комары в сборной и жмени...
ermak6848
сегодня в 19:38
Завидует Марадона молодым особям от сюда такой речитатив...
Apsny
сегодня в 19:36
Но постараться надо.
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