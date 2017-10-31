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Мбаппе может начать матч против «Андерлехта» на скамейке запасных

сегодня, 14:16
Пари Сен-ЖерменПари Сен-Жермен-:-АндерлехтАндерлехт22:45 Не начался

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, признанный лучшим молодым игроком Европы, может начать матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Андерлехта» на скамейке запасных.

18-летний футболист не очень убедительно действовал в последних двух матчах команды в чемпионате Франции, потому в некоторых СМИ появилась информация о том, что главный тренер парижан Унаи Эмери может на этот раз доверить место в старте полузащитнику Анхелю Ди Марии.

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