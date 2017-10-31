Кальехон: «„Наполи“ никого не боится»

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон накануне матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» поделился некоторыми мыслями.



«Мы уважаем всех своих соперников, но никого не боимся. Мы знаем, что обладаем силой, мы будем играть с уверенностью в собственные силы и попробуем добыть 3 очка. Мы также знаем истинную силу „Манчестер Сити“ и будем пытаться навязать им борьбу. Нам нужно выйти на поле с мылями о том, что это ключевая игра и благодаря ей мы сможем выйти из группы».



Ранее Хосе Кальехон оценил шансы «Наполи» на Скудетто.

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