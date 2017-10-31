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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
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Кальехон: «„Наполи“ никого не боится»

сегодня, 16:54
НаполиНаполи-:-Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 22:45 Не начался

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон накануне матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» поделился некоторыми мыслями. 

«Мы уважаем всех своих соперников, но никого не боимся. Мы знаем, что обладаем силой, мы будем играть с уверенностью в собственные силы и попробуем добыть 3 очка. Мы также знаем истинную силу „Манчестер Сити“ и будем пытаться навязать им борьбу. Нам нужно выйти на поле с мылями о том, что это ключевая игра и благодаря ей мы сможем выйти из группы».

Ранее Хосе Кальехон оценил шансы «Наполи» на Скудетто. 

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Все комментарии
grafff
сегодня в 17:09
Но чемпионом не станет
Juve14
сегодня в 17:00
Правильно! Вперед Серия А! Впереди Италия! Надо шуметь в еврокубках! Сильны клубы Серии А силен и Ювентус! Вместе мы возродим лучшую лигу мира!
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