Бэйл и Навас - вне заявки «Реала» на матч с «Тоттенхэмом»

«Реал» огласил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». В распоряжении главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана будет 19 игроков.

Голкиперы: Касилья, Айрам;

защитники: Вальехо, Рамос, Начо, Марсело, Тео Эрнандес, Ашраф;

полузащитники: Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Себальос;

нападающие: Роналду, Бензема, Васкес, Майораль.

Не исключено, что соперник «Реала» в предстоящем матче не сможет рассчитывать на нападающего Харри Кейна.

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