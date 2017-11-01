Вальверде: «„Барселона“ сделала шаг вперёд, но не тот, который хотелось бы»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подвёл итоги выездного матча с «Олимпиакосом» (0:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов:

«„Барселона“ сделала шаг вперёд, хоть и не тот, который нам бы хотелось. Мы неоднократно пытались поразить ворота соперника. Они проделали огромную работу в обороне. Мы хотели обеспечить себе выход в плей-офф, но у нас не получилось.

Когда соперник садится так глубоко в оборону, основная проблема заключается в том, что вы начинаете давить, и это приводит к усталости ваших футболистов. Взламывать такую оборону – это самое сложное в футболе».

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