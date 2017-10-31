Раньери звали обратно в «Лестер», но тот отказался возглавить команду

Главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери имел возможность вернуться на тренерский мостик «Лестера», с которым он выиграл АПЛ в сезоне-2015/16, однако итальянский специалист отказался от данного предложения.

Сообщается, что 66-летнему наставнику предлагали вновь возглавить «лис» после отставки Крэйга Шекспира.

Напомним, что сам Раньери был уволен с поста главного тренера «Лестера» в феврале 2017 года.

Отметим, что в результате команду на прошлой неделе возглавил Клод Пюэль.

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