Ди Франческо: «„Рома“ доказала, что с таким настроем может играть с любой командой»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал домашнюю победу над «Челси» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов (3:0):

«Мы заслужили этот результат, наши болельщики заслужили эту большую победу, и она не была случайной. Мы обрели уверенность в себе. Впереди нас ждут другие поединки, но „Рома“ доказала, что с таким настроем может играть против любой команды.

Я понимал, что нам противостояла очень хорошая команда. Но я также рассчитывал, что и мы можем создать опасность для соперника, используя быстрых полузащитников и вингеров. Во втором тайме нам это особенно удалось. Прежде чем решить исход игры во второй половине встречи, мы удачно сдержали „Челси“ в первой, где лондонцы были очень хороши».

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