Тренер «Базеля»: «Думаю, выход Дзагоева стал определяющим моментом в матче»

Наставник «Базеля» Рафаэль Викки прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА в поединке группового раунда Лиги чемпионов (1:2), отдельно отметив игру полузащитника «армейцев» Алана Дзагоева, сравнявшего счёт в матче:

«Мы хорошо провели первую половину, имели хорошие возможности удвоить преимущество, однако подвела реализация. Понимали, что во втором тайме сопернику нечего будет терять, так и получилось. ЦСКА вышел на второй тайм совершенно с другим настроем, что и привело к забитым голам. Что касается нашей команды, то мы сегодня расплатились поражением за две грубые ошибки в обороне.

Дзагоев сегодня был лучшими на поле в составе ЦСКА. Он организовал два гола, которые стоили нам поражения. У Алана прекрасная скорость и видение поля, думаю, его выход стал определяющим в сегодняшнем матче».

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