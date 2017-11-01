Конте: «„Рома“ полностью заслужила победу над „Челси“»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал разгромное поражение от «Ромы» (0:3) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Я считаю, что в первом тайме мы действовали хорошо. Мы могли выйти вперёд уже к 30-й секунде, но вместо этого получили контратаку и гол в свои ворота. После этого мы создали целый ряд шансов, но нам не хватало точности и инстинкта убийцы, чтобы воплотить их в забитые голы. Затем „Роме“ удалось удвоить преимущество всего лишь вторым ударом в створ.

Больше всего я разочарован нашей игрой во втором тайме. „Рома“ продемонстрировала большее стремление, настоящий голод к победам, желание бороться и выигрывать. Нам всего этого не хватало. „Рома“ превзошла нас в мотивации и настрое на матч, выигрывая почти все единоборства.

Второй тайм в нашем исполнении стал настоящим разочарованием, и мне сложно найти хоть какие-то положительные моменты в нём. Я не люблю ссылаться на удачу, но до перерыва у нас было много моментов, и в некоторых случаях нам не повезло с их реализацией. Во втором тайме всё обстояло плохо, и мы совершенно не соответствовали уровню собственного клуба. Сегодня соперник полностью заслужил эту победу».

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