Фернандес тренируется по индивидуальной программе

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, защитник Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе. Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии здоровья 27-летнего игрока.
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Как сообщает пресс-служба ЦСКА, защитник Марио Фернандес занимается по индивидуальной программе. Ранее врач ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии здоровья 27-летнего игрока.
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