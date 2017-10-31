Калачев, Дядюн и Могилевец занимаются по индивидуальной программе

Как сообщает пресс-служба «Ростова», Тимофей Калачев, Владимир Дядюн и Павел Могилевец занимаются по индивидуальной программе.



«После игры со „Спартаком“ команда получила выходной, а вчера ребята провели очередную тренировку, которая длилась чуть более часа. Сначала желто-синие сделали ряд упражнений в тренажерном зале, а потом переместились на основное поле „Олимпа-2“.



Стоит отметить, что Тимофей Калачев, Владимир Дядюн и Павел Могилевец активно восстанавливаются от повреждений. Пока что футболисты занимаются по индивидуальной программе», - говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, что недавно Владимир Дядюн заявил, что мечтает вернуться на прежний уровень. Игрок не выходил на около 14 месяцев.

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