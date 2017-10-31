Как сообщает пресс-служба «Спартака», полузащитник Роман Зобнин не сыграет в матче против «Севильи», несмотря на то, что игрок попал в заявку на игру.



«Хавбек красно-белых Роман Зобнин отправляется вместе с командой на матч четвертого тура Лиги чемпионов в Испанию. Однако, не для того, чтобы принять участие в предстоящей встрече. Что вполне естественно. Ведь в Тарасовке Роман занимался по индивидуальной программе. Он продолжит это делать в ближайшие дни в Севилье, где завтра на стадионе „Рамон Санчес Писхуан“ пройдет ответная встреча с испанцами», - говорится в сообщении пресс-службы.

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